Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia

agenzia

Dopo scontro legale su lettera oscena del tycoon a Epstein

(vedi servizio delle ore 19.21) (ANSA) – WASHINGTON, 21 LUG – La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La decisione segue la causa intentata dal presidente al Wsj per l’articolo secondo cui Donald Trump avrebbe inviato una lettera con un disegno osceno e un messaggio sessualmente allusivo a Jeffrey Epstein nel 2003, in occasione dei suoi 50 anni.

