Casa Bianca, telefonata Biden-Xi nelle prossime settimane

I piani a Pechino tra il ministro Wang e il consigliere Sullivan

WASHINGTON, 28 AGO – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlerà con l’omologo cinese Xi Jinping “nelle prossime settimane”: lo ha annunciato la Casa Bianca. Probabilmente sarà l’ultimo contatto diretto tra i due leader prima delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. I piani per la chiamata sono stati elaborati a Pechino tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che si trova in Cina per tre giorni di incontri programmati. Il prossimo colloquio sarà la seconda comunicazione telefonica dei due leader dal loro incontro di persona in California a novembre.

