agenzia

Lo ha dichiarato John Kirby

WASHINGTON, 16 DIC – Le truppe nordcoreane sono ora in “prima linea” nella guerra della Russia, “impegnate in combattimenti” contro l’Ucraina. Lo ha detto in una call il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa John Kirby.

