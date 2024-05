Casa Bianca, ‘Usa saranno al vertice di pace in Svizzera’

agenzia

'Non ci sono ancora indicazioni sulla presenza di Biden'

ROMA, 29 MAG – “Come sapete, abbiamo partecipato attivamente a ciascuno dei precedenti vertici di pace ucraini. Il governo degli Stati Uniti vi partecipa. E saremo rappresentati al prossimo vertice” che si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno, ha dichiarato l’addetta stampa della Casa Bianca Karin Jean-Pierre, spiegando di non avere informazioni specifiche sulla partecipazione del presidente Joe Biden al vertice di pace. “È importante per noi continuare a garantire che l’Ucraina abbia tutte le capacità per difendersi, per garantire una pace giusta e duratura”, ha aggiunto. Intanto 50 Paesi hanno confermato la partecipazione al vertice.

