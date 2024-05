Catalogna: trionfo dei socialisti, gli indipendentisti perdono dopo 13 anni, tonfo dei sovranisti

le elezioni

Probabile un'ìalleanza di Governo che metta fuori il blocco indipendentista

Vittoria limpida per i socialisti in Catalogna, che con il candidato a governatore Salvador Illa, sono la prima forza politica di lunghezza sul partito indipendentista Junts per Catalogna, ma resta l’incertezza sulle possibili alleanze per governare. Per la prima volta da tredici anni, i partiti a favore dell’indipendenza hanno perso la maggioranza nel Parlamento catalano.

Chi ha vinto

A scrutinio praticamente concluso, Junts con Esquerra Republicana de Catalunya del governatore uscente Pere Aragones, e l’anticapitalista Cup ottengono complessivamente 59 seggi dei 135 della camera catalana, distanti dalla maggioranza assoluta di 68 scranni. E per una maggioranza indipendentista non sono sufficienti nemmeno i 2 seggi ottenuti dal partito anti islamista e secessionista Aliança Catalana, al suo esordio alla Generalitat, e intorno al quale le forze democratiche hanno stretto preventivamente un cordone sanitario per isolarlo da patti post-elettorali. Il Psc di Salvador Illa ha ottenuto 42 seggi, davanti a Juntx con 35 scranni, mentre Erc si è fermato a 20, la Cup ha più che dimezzato la presenza, con 4 seggi. I tre partiti indipendentisti nelle precedenti elezioni del 2021 avevano ottenuto 74 scanni.Il Partito Popolare si attesta come quarta forza politica con 14 seggi, davanti all’ultradestra Vox, con 11, e ai Comuns dell’ex sindaca di Barcellona Ada colau, con 6 scranni.

Gli scenari per il governo