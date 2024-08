Catturato l’attentatore della Sinagoga in Francia

agenzia

La polizia lo ha localizzato e gli ha sparato, ferito non grave

PARIGI, 25 AGO – L’uomo ricercato per l’attentato – incendio seguito da esplosione – alla sinagoga di Beth Yaacov, a La Grande-Motte, nel sud della Francia, è stato catturato dalle forze dell’ordine. Lo ha appreso la tv BFM da fonti della polizia. L’uomo è stato individuato verso le 23:30 in un appartamento di Nimes. Sono intervenuti i reparti speciali di intervento del BRI-Nat e il servizio di elite del RAID. L’uomo è stato ferito a più riprese dai colpi sparati dai poliziotti che l’avevano localizzato all’ultimo piano di un palazzo. Affidato ai soccorritori, non è in pericolo di vita.

