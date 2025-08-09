Cbs, ancora possibile coinvolgimento Zelensky in vertice Alaska

In primo piano

Fonti Casa Bianca, "la pianificazione del summit ancora fluida"

Un alto funzionario della Casa Bianca ha detto alla Cbs che la pianificazione del vertice del 15 agosto in Alaska fra Donald Trump e Vladimir Putin “è ancora fluida” e che è ancora possibile che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “possa essere coinvolto in qualche modo”. La Casa Bianca aveva affermato all’inizio di questa settimana che Trump è disponibile a incontrare sia Putin che Zelensky, ma ieri il presidente Usa ha detto ai giornalisti che intende “iniziare con la Russia”. Trump ha anche affermato di credere che ci sia “una chance” di organizzare un incontro trilaterale con i leader ucraino e russo.

