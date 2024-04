Centcom, non abbiamo lanciato attacchi aerei in Iraq

agenzia

"False notizie sul coinvolgimento degli Stati Uniti"

ROMA, 20 APR – Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che “gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi”. In un breve post, il Centcom ha spiegato di essere a conoscenza di “rapporti secondo i quali gli Usa avrebbero condotto attacchi in Iraq”. “Queste informazioni sono false”, aggiunge il Comando.

