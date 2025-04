Centinaia di persone in fila per vedere il Padiglione Italia

agenzia

Tra i pochi a offrire opere e capolavori originali

OSAKA, 18 APR – Stamattina, dall’apertura dei cancelli di Expo 2025 Osaka, centinaia di persone si sono messe in fila per visitare il Padiglione Italia, uno dei più apprezzati di tutta l’esposizione universale, come avevano previsto i sondaggi di due emittenti giapponesi e come conferma l’alta affluenza di visite all’Esposizione universale. I visitatori attendono di vedere, tra le altre, le opere di Caravaggio e Leonardo, che rimangono tra quelle più ambite. Il Padiglione Italia, infatti, è tra i pochi a presentare opere originali e non riproduzioni dei grandi capolavori. La fila è continuata per tutta la giornata, fino agli ultimi turni per accedere alla visita. In coda non solo persone dal Giappone e dall’Italia, ma anche dal resto del mondo, molti provenienti da Europa e Asia.

