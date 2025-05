Cgt, oltre 250 mila in piazza per il Primo maggio in Francia

agenzia

Il sindacato, 270 le manifestazioni in tutto il Paese

PARIGI, 01 MAG – Oltre 250.000 persone hanno manifestato in Francia per celebrare il Primo maggio. Lo ha annunciato il sindacato Cgt, anche se i dati forniti dalle autorità non sono immediatamente disponibili. “Questa giornata di proteste è un grande successo. Abbiamo contato 270 manifestazioni in tutta la Francia e, al momento, contiamo 250.000 dimostranti, quindi il numero totale sarà più alto”, ha dichiarato la segretaria generale del sindacato, Sophie Binet, a Lci.

