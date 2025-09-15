Il caso
Chef italiano arrestato a San Francisco: accusato di tre rapine in un solo giorno
Considerato una stella nascente della ristorazione in California, la sua carriera era rimasta in evidenza fino a recenti difficoltà
È stato arrestato lo chef italiano Valentino Luchin, accusato di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, secondo quanto riportato dal Daily Mail.
La carriera dello chef
Famoso nella Bay Area di San Francisco per la sua cucina italiana, Luchin era stato executive chef al Rose Pistola di North Beach e proprietario di Ottavio a Walnut Creek, entrambi ora chiusi. Considerato una stella nascente della ristorazione in California, la sua carriera era rimasta in evidenza fino a recenti difficoltà.
Le rapine
Le rapine sono avvenute lo scorso mercoledì nel Central District di San Francisco. Il rapinatore, identificato come Luchin, avrebbe passato al cassiere una nota scritta a mano con la richiesta di contanti.
Precedenti e motivazioni
Luchin, trasferitosi negli Stati Uniti dall'Italia nel 1993, era già stato arrestato nel 2018 per una passata rapina a una filiale Citybank. Dopo la chiusura di Ottavio nel 2016, lui e la moglie avrebbero vissuto problemi finanziari che potrebbero aver influito sugli eventi recenti.