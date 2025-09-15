Chef italiano arrestato a San Francisco: accusato di tre rapine in un solo giorno

Il caso

È stato arrestato lo chef italiano Valentino Luchin, accusato di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

La carriera dello chef

Famoso nella Bay Area di San Francisco per la sua cucina italiana, Luchin era stato executive chef al Rose Pistola di North Beach e proprietario di Ottavio a Walnut Creek, entrambi ora chiusi. Considerato una stella nascente della ristorazione in California, la sua carriera era rimasta in evidenza fino a recenti difficoltà.

Le rapine

Le rapine sono avvenute lo scorso mercoledì nel Central District di San Francisco. Il rapinatore, identificato come Luchin, avrebbe passato al cassiere una nota scritta a mano con la richiesta di contanti.

Precedenti e motivazioni