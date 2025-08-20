agenzia
Chiesa spostata per intero in Svezia arrivata a destinazione
Il trasporto è durato due giorni, presente anche il Re
STOCCOLMA, 20 AGO – Una chiesa centenaria è stata spostata tutta intera di qualche chilometro per far spazio all’espansione di una miniera. ‘Partita’ due giorni fa, è arrivata oggi a destinazione dopo aver percorso circa 5 chilometri. L’intera cittadina nel nord della Svezia ha dovuto essere trasferita nel corso degli ultimi anni per via dell’espansione della miniera nel sottosuolo che pone a rischio di crollo la zona dove la città risiedeva. Nel nuovo sito della chiesa è arrivato anche il Re di Svezia Carlo XVI Gustavo che è rimasto visivamente impresso dal lavoro svolto: “É bello vedere che spostate la chiesa, che è molto significativa” ha dichiarato il monarca, citato dall’agenzia di stampa svedese TT, mentre parlava con Stefan Holmblad Johansson, responsabile del progetto per la ditta mineraria Lkab che lavora nella miniera.