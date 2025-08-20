Chiesa spostata per intero in Svezia arrivata a destinazione

agenzia

Il trasporto è durato due giorni, presente anche il Re

STOCCOLMA, 20 AGO – Una chiesa centenaria è stata spostata tutta intera di qualche chilometro per far spazio all’espansione di una miniera. ‘Partita’ due giorni fa, è arrivata oggi a destinazione dopo aver percorso circa 5 chilometri. L’intera cittadina nel nord della Svezia ha dovuto essere trasferita nel corso degli ultimi anni per via dell’espansione della miniera nel sottosuolo che pone a rischio di crollo la zona dove la città risiedeva. Nel nuovo sito della chiesa è arrivato anche il Re di Svezia Carlo XVI Gustavo che è rimasto visivamente impresso dal lavoro svolto: “É bello vedere che spostate la chiesa, che è molto significativa” ha dichiarato il monarca, citato dall’agenzia di stampa svedese TT, mentre parlava con Stefan Holmblad Johansson, responsabile del progetto per la ditta mineraria Lkab che lavora nella miniera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA