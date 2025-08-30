Chiquita torna a Panama

agenzia

Con 30 milioni di dollari d'investimenti e 5.000 posti di lavoro

PANAMA, 29 AGO – La multinazionale delle banane Chiquita riprenderà le sue attività a Panama, dopo i licenziamenti in massa avvenuti nei mesi scorsi. L’azienda ha annunciato, insieme al governo panamense, un piano di investimento da 30 milioni di dollari per rilanciare la produzione nella provincia occidentale di Bocas del Toro, con avvio operativo previsto entro il febbraio del prossimo anno. Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, che ha incontrato i vertici della società a Brasilia oggi, confermando che la prima fase creerà 3.000 posti di lavoro destinati alla pulizia e al recupero agricolo, seguita da una seconda che porterà altri 2.000 impieghi per la raccolta ed il confezionamento delle banane. La decisione segna un’inversione di rotta rispetto alla crisi di maggio, quando Chiquita aveva licenziato oltre 6.000 lavoratori dopo uno sciopero contro la riforma delle pensioni nel Paese centroamericano.

