Chiude lo zoo di Brasilia per casi sospetti di influenza aviaria

agenzia

Due animali sono stati trovati morti all'interno della struttura

BRASILIA, 28 MAG – Lo zoo di Brasilia ha dovuto chiudere le sue porte per sospetti casi di influenza aviaria dopo che un piccione e un’anatra sono stati trovati morti all’interno della struttura. Lo rende noto il sito brasiliano all news Metropóles. La Segreteria dell’Agricoltura del Distretto Federale è stata sul posto per effettuare un’ispezione ed il governatore di Brasilia Ibaneis Rocha ha confermato che, come misura precauzionale, rimarrà chiuso fino a quando non saranno disponibili i risultati, il che dovrebbe avvenire entro questa settimana. “Dobbiamo prendere tutte le misure sanitarie e qui siamo pronti a questo”, ha detto il governatore. Il Brasile, il principale esportatore mondiale di carne di pollo, ha cessato le spedizioni in 24 paesi – tra cui la Cina, il suo principale cliente – dopo aver registrato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento nel comune di Montenegro, nello stato di Rio Grande do Sul (nel sud del paese sudamericano) il 16 maggio scorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA