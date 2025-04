Chiusa in Venezuela una radio che operava da 70 anni

agenzia

Trasmissioni interrotte su ordine delle autorità

CARACAS, 01 APR – Radio Mundial, una stazione radiofonica venezuelana attiva da 70 anni, ha sospeso le trasmissioni per ordine delle autorità: lo rendono noto i suoi dipendenti. La chiusura dell’emittente, che operava nella città di San Cristóbal, è avvenuta dopo che il suo segnale è stato interrotto dalla Commissione nazionale per le telecomunicazioni (Conatel), di proprietà statale, secondo cui era scaduta la concessione per prestare servizio. La radio è una degli oltre 200 media che hanno dovuto cessare di esistere da quando il ‘chavismo’ è salito al potere nel 1999 in Venezuela, secondo i calcoli dell’ong Espacio Público, dedita alla promozione della libertà di espressione. Il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sntp) del Venezuela ha deplorato la chiusura e sottolineato che Radio Mundial anche in passato era stata oggetto di “attacchi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA