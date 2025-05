Chiusi i seggi a Singapore, test chiave per premier Wong

agenzia

Alta affluenza tra le preoccupazioni per l'alto costo della vita

ROMA, 03 MAG – Hanno chiuso i seggi a Singapore, dove si è votato per le elezioni generali, considerate il primo test chiave per il sostegno al primo ministro Lawrence Wong, insediatosi lo scorso anno. Lo scrivono i media internazionali. Si prevede che il suo People’s Action Party (Pap) estenda senza problemi il suo dominio di 66 anni nella città-Stato. Tuttavia, le elezioni sono seguite con attenzione per verificare se l’opposizione possa ottenere ulteriori consensi, con la popolazione preoccupata per il rigido controllo governativo e l’alto costo della vita. Oltre 1.200 seggi elettorali in scuole, case popolari e altre aree hanno chiuso dopo 12 ore di votazioni, che a Singapore sono obbligatorie, con quasi 2,76 milioni di aventi diritto al voto. Il Dipartimento Elettorale ha dichiarato che l’affluenza alle urne era di circa l’82% alle 17 locali, tre ore prima della fine delle votazioni. I I risultati dovrebbero essere resi noti nelle prime ore di domenica.

