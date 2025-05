Chris Brown accusato di lesioni personali gravi, oggi a giudizio

agenzia

Per un'aggressione in una discoteca londinese nel 2023

LONDRA, 16 MAG – Il cantante R&B americano Chris Brown, ex fidanzato della superstar Rihanna, è stato accusato di “lesioni personali gravi” per un’aggressione in una discoteca londinese nel 2023, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Arrestato ieri mattina in un hotel di Manchester, Brown rimane in custodia cautelare e comparirà in tribunale nella città nord-occidentale questa mattina alle 10:00 (le 11 in Italia). Lo ha precisato la Polizia Metropolitana in un comunicato.

