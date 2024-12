Ciclone Fengal, almeno 20 morti in Sri Lanka e India

agenzia

Precipitazioni più intense negli ultimi 30 anni

COLOMBO, 02 DIC – E’ salito ad almeno 20 il bilancio delle vittime del ciclone Fengal, che ha colpito lo Sri Lanka e l’India meridionale causando le precipitazioni più intense negli ultimi 30 anni. Il ciclone ha toccato terra sabato nello stato di Tamil Nadu, nel sud-est dell’India, prima di diventare questa mattina una zona di bassa pressione atmosferica. Lo Sri Lanka, che è stato attraversato dal ciclone venerdì, ha registrato un totale di 17 morti. Secondo l’agenzia per la gestione dei disastri, sono state evacuate nel Paese quasi 470.000 persone. In India, tre persone sono rimaste folgorate durante il passaggio del tifone, ha dichiarato sabato sera Kkssr Ramachandran, ministro per la Gestione dei disastri dello Stato del Tamil Nadu, senza fornire dettagli sui decessi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA