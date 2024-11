Cile: avvocato, molestie sistematiche contro il presidente Boric

agenzia

'Bersagliato da email e ora denunciato a distanza di dieci anni'

SANTIAGO DEL CILE, 26 NOV – Il presidente Gabriel Boric “é vittima di molestie sistematiche”. Lo afferma il legale del capo di Stato cileno, Jonatan Valenzuela, in nuove dichiarazioni alla stampa, dopo la notizia di una denuncia di molestie sessuali presentata da una donna a settembre di quest’anno. “Dal luglio 2013 e fino al 2014, il mio cliente è stato” bersagliato “da email”, con “molestie sistematiche”, che hanno avuto come “nuovo episodio la presentazione di una denuncia presso la Procura regionale di Magallanes il 6 settembre 2024”, ha evidenziato l’avvocato, secondo quanto riporta Radio Biobío. Il legale ha affermato che “si tratta di 25 email il cui contenuto non intendo commentare nel dettaglio. E in una di queste sono state inviate immagini di natura esplicita, non richieste e non acconsentite dal presidente”. “Dieci anni dopo, perché dal luglio 2014 non c’erano più stati contatti tra i due – ha sottolineato – è stata presentata una denuncia alla Procura regionale di Magallanes”.

