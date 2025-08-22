Cile, Boric nomina Nicolás Grau nuovo ministro delle Finanze

agenzia

Avvicendamento dopo le dimissioni di Mario Marcel

SANTIAGO DEL CILE, 21 AGO – Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha nominato Nicolás Grau nuovo ministro delle Finanze, in sostituzione di Mario Marcel, dimessosi per motivi personali. Grau, che fino a oggi guidava il dicastero dell’Economia, lascia il posto ad Álvaro García, mentre alla guida del ministero dell’Agricoltura subentra María Ignacia Fernández, che prende il posto di Esteban Valenzuela. In questo mini-rimpasto, Boric – come riportato dal sito del quotidiano cileno La Tercera – ha ringraziato Marcel per la sua “generosità e audacia” e ha lodato Grau per il lavoro “eccezionale” svolto al ministero dell’Economia. Grau, 42 anni, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università del Cile, dove è stato presidente della Federazione studentesca per due anni e ha avuto un ruolo di primo piano nelle mobilitazioni studentesche del 2006. Dopo un master conseguito nel 2011 in patria, ha ottenuto un dottorato in Economia all’Università della Pennsylvania, a Philadelphia, negli Stati Uniti.

