Cina, 13,5 milioni di studenti per il durissimo esame Gaokao

Equivalente a maturità, decide accesso alle università migliori

(ANSA-AFP) – PECHINO, 07 GIU – Tredici milioni e mezzo di studenti cinesi sono impegnati da stamani nel Gaokao, il durissimo esame finale degli studi secondari, l’equivalente della nostra maturità. Considerato come uno degli esami più impegnativi al mondo, il Gaokao valuta l’insieme delle conoscenze acquisite dagli studenti in 12 anni di scuola, attraverso prove di cinese, matematica ed inglese. Il risultato dell’esame determina la possibilità di accesso alle università più prestigiose. L’esame è stamani l’argomento più popolare sui social cinesi, a partire da Weibo. Numerosi video forniscono consigli su come affrontare al meglio la prova. “Non riesco a dormire prima del Gaokao” era fra i trend topic alla vigilia. Per molti studenti, la difficoltà della prova e la sua importanza per il prosieguo degli studi la rendono un vero incubo. Il rischio di frodi a questo esame è altissimo, e le autorità sono sul chi vive. Il vicepremier cinese Ding Xuexiang ha ribadito l’importanza della lotta contro gli imbrogli. Le sedi dove si tiene l’esame sono controllate dalla polizia, le vie sono chiuse alla circolazione. In molte città è perfino proibito di usare il clacson, per non disturbare gli studenti. In alcune scuole viene usato addirittura il riconoscimento facciale. Il tasso di ammissione all’università dei candidati al Gaokao negli ultimi anni è salito dall’80% al 90%. Ma molti studenti scelgono di ripetere l’esame l’anno successivo, perché il voto ottenuto è troppo basso per accedere all’ateneo voluto. (ANSA-AFP).

