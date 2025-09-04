Cina, colloqui Xi-Kim per ‘scambio di opinioni approfondito’

agenzia

Il leader nordcoreano alla parata militare su Piazza Tienanmen

PECHINO, 04 SET – Il presidente cinese Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong-un terranno colloqui allo scopo di “avere uno scambio di opinioni approfondito sulle relazioni bilaterali e su questioni di interesse comune”. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nel briefing quotidiano, ha detto che Pechino “è disposta a collaborare con la Dprk per rafforzare la comunicazione strategica” e di “approfondire lo scambio di esperienze in materia di governance”. Kim è impegnato nella sua quinta visita in Cina: ieri ha assistito alla parata militare su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

