Cina condanna i raid Usa, ‘violato il diritto internazionale’

agenzia

Pechino invita le parti a cessare il fuoco e riavviare negoziati

PECHINO, 22 GIU – “La Cina condanna fermamente l’attacco americano all’Iran e agli impianti nucleari sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Questa mossa degli Stati Uniti viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e aggrava le tensioni in Medio Oriente”. Lo sostiene in una nota il ministero degli Esteri di Pechino. “La Cina invita le parti in conflitto, in particolare Israele, a cessare il fuoco il prima possibile, a garantire la sicurezza dei civili e ad avviare il dialogo e i negoziati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA