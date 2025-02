Cina, ‘da Taiwan manipolazione politica su taglio cavi’

agenzia

Incidente contestato da Taipei a una nave di proprietà mandarina

PECHINO, 26 FEB – Pechino definisce “manipolazione politica” le accuse delle autorità taiwanesi che martedì hanno riferito di aver colto in flagrante il cargo ‘Hongtai’ di proprietà cinese nella rottura del cavo sottomarino n.3 per le tlc di collegamento da Taiwan a Penghu. “Ogni anno nel mondo si verifica circa un centinaio di incidenti di danneggiamenti di cavi in ;;fibra ottica sottomarini”, parte di “comuni” episodi avvenuti in mare, ha commentato Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale. La nave, insieme all’equipaggio di 8 marinai cinesi, è stata abbordata e scortata nel porto di Tainan per le indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA