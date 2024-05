Cina, dai dazi Usa pesante impatto su relazioni bilaterali

agenzia

'Influenzerà gravemente atmosfera della cooperazione bilaterale'

PECHINO, 14 MAG – La Cina ha messo in guardia gli Usa sul fatto che i nuovi dazi americani su 18 miliardi di dollari di importazioni made in China sono destinati ad avere un pesante impatto sulle relazioni tra i due Paesi. Tutto questo, si legge in una nota del ministero del Commercio, “influenzerà gravemente l’atmosfera della cooperazione bilaterale”. L’invito di Pechino, pertanto, è quello di “rettificare immediatamente le azioni sbagliate e di annullare le misure tariffarie aggiuntive contro la Cina”.

