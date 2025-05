Cina, ‘gli Usa cancellino tutti dazi unilaterali impropri’

agenzia

Dopo il blocco di una corte federale Usa alle politiche di Trump

PECHINO, 29 MAG – La Cina sollecita gli Stati Uniti “a cancellare tutti i dazi unilaterali impropri” dopo che una corte federale Usa ha bloccato i piani tariffari ad ampio raggio del presidente Donald Trump. E’ quanto ha detto la portavoce del ministero del Commercio He Yongqian, secondo cui dai colloqui di Ginevra di inizio mese, Pechino e Washington “hanno utilizzato varie occasioni multilaterali e bilaterali per mantenere le comunicazioni aperte a vari livelli”. Recentemente, ha aggiunto He nel briefing settimanale, la Cina “si è concentrata sugli abusi dei controlli americani sulle esportazioni di semiconduttori”.

