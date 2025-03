Cina, ‘impegno per dialogo e negoziati su nucleare Iran’

agenzia

Vice ministro Esteri Ma Zhaoxu vede l'omologo Kazem Gharibabadi

PECHINO, 14 MAR – Il vice ministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu ha incontrato giovedì a Pechino il suo omologo iraniano Kazem Gharibabadi, in Cina per partecipare all’incontro odierno a tre, esteso anche alla Russia, sulla questione nucleare di Teheran. Le due parti, ha riferito nella notte una nota della diplomazia cinese, “hanno condotto discussioni approfondite” sul tema principale in agenda e Ma ha ribadito l’impegno della Cina “a mantenere una posizione obiettiva e imparziale, promuovendo attivamente il dialogo e i negoziati e svolgendo un ruolo costruttivo nella risoluzione politica della questione nucleare iraniana”. Gharibabadi, da parte sua, “ha apprezzato molto gli sforzi costruttivi della Cina nel facilitare il dialogo e ha espresso la volontà dell’Iran di rafforzare la comunicazione e il coordinamento” con Pechino “per far progredire il processo di risoluzione politica.”

