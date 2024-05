Cina, ‘le Filippine fermino azioni provocatorie nel Mar Cinese’

agenzia

Pechino 'abbiamo espulso due navi di Manila dalle nostre acque'

PECHINO, 30 APR – Pechino ha avvertito le Filippine di fermare le “azioni provocatorie” dopo che Manila ha affermato che la guardia costiera cinese ha usato cannoni ad acqua su due delle sue navi nel Mar Cinese Meridionale. “La Cina consiglia alle Filippine di fermare immediatamente le sue azioni offensive e provocatorie e di non sfidare la ferma determinazione della Cina a salvaguardare la propria sovranità”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. Poco prima la Guardia Costiera cinese aveva reso noto di aver “espulso” due navi filippine dalle acque nel conteso Mar Cinese Meridionale, dopo che Manila aveva accusato Pechino di aver usato cannoni ad acqua contro due delle sue navi. “Il 30 aprile, la Guardia Costiera cinese, in conformità con la legge, ha espulso la nave della Guardia Costiera filippina 4410 e la nave governativa 3004 dopo che si erano introdotte nelle acque adiacenti all’isola di Huangyan”, ha affermato la Guardia Costiera in una nota, riferendosi allo Scarborough Shoal con il suo nome cinese.

