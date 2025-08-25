Cina, ‘nostre forze peacekeeping in Ucraina? Tutto falso’

agenzia

Pechino risponde alle indiscrezioni del quotidiano Die Welt

PECHINO, 25 AGO – La Cina per la seconda volta negli ultimi mesi esclude l’ipotesi di coinvolgimento nelle forze di peacekeeping in Ucraina, in merito a quanto riportato da Die Welt secondo cui i rappresentanti diplomatici di alcuni Paesi Ue hanno detto che Pechino avrebbe espresso la volontà di partecipare a una possibile “forza internazionale di mantenimento della pace” su mandato Onu in caso di soluzione del conflitto Kiev-Mosca. “Le notizie in questione non sono vere”, ha notato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. “La posizione della Cina sulla crisi ucraina è coerente e chiara”, ha aggiunto nel briefing quotidiano.

