‘Cina pronta a inviare truppe di peacekeeping a Kiev’

agenzia

Su mandato Onu. Lo riportano fonti europee citate da Welt

BERLINO, 23 AGO – La Cina sarebbe disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell’Onu. È quello che scrive la Welt am Sonntag, citando fonti diplomatiche europee che lo hanno appreso dall’entourage governativo cinese. “Il governo cinese sarebbe pronto a questo solo se le truppe fossero impiegate su incarico dell’Onu”, hanno sottolineato le fonti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA