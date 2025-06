Cina, sei morti a causa delle forti inondazioni nel Guizhou

agenzia

PECHINO, 26 GIU – Sei persone sono morte in Cina a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la contea di Rongjiang, nella provincia meridionale di Guizhou, secondo l’Ufficio di controllo locale delle calamità naturali. E’ l’ultimo bilancio aggiornato a questa mattina diffuso dal network statale Cctv, ricordando che le inondazioni hanno raggiunto il picco martedì, sommergendo la maggior parte delle aree urbane basse e causando ingenti danni alle infrastrutture. Elettricità, comunicazioni e approvvigionamento idrico sono stati interrotti e le strade sono rimaste impraticabili, ma i livelli dell’acqua nel capoluogo di contea sono adesso scesi al di sotto della soglia di allerta. Le squadre di intervento sono al lavoro per il ritorno quanto più rapido possibile alle normali attività: l’energia elettrica di emergenza è stata ripristinata mercoledì sera solo in parte per alcune strutture comunitarie, mentre oggi il servizio idrico è stato ripristinato ai piani inferiori degli edifici nell’area urbana.

