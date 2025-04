Cina, ‘sempre detto a concittadini di evitare zone guerra’

agenzia

Dopo cattura cinesi impegnati a combattere con Mosca in Ucraina

PECHINO, 09 APR – La Cina “ha sempre chiesto ai suoi concittadini di tenersi lontano dalle aree di conflitto armato, di astenersi dal partecipare a operazioni militari di qualsiasi parte e di non essere coinvolti in conflitti armati in alcun modo”. E’ quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in merito a quanto detto dall’Ucraina sulla cattura di cittadini cinesi impegnati a combattere con le forze russe. “La Cina sta attualmente verificando i fatti rilevanti con l’Ucraina’, ha aggiunto Lin che ha definito ‘”infondate” le affermazioni di Kiev su prove di un aumento del coinvolgimento cinese nella guerra.

