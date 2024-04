Cina, solo calunnie sulla nuova legge sicurezza di Hong Kong

agenzia

'Gli attacchi non avranno successo e sono destinati a fallire'

PECHINO, 20 MAR – La Cina definisce “calunnie” le critiche internazionali alla nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, approvata in appena 11 giorni martedì in applicazione dell’Art.23 della Basic Law, la mini-Costituzione locale. “Il governo cinese è estremamente determinato a salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, ad attuare la politica di ‘un Paese due sistemi’ e ad opporsi a qualsiasi interferenza esterna negli affari di Hong Kong”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. “Tutti gli attacchi e le calunnie non avranno mai successo e sono destinati a fallire”, ha aggiunto.

