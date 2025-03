Cina, tutte le misure necessarie dopo gli ultimi dazi Usa

agenzia

Colpito al 25% l'import di acciaio e alluminio negli Stati Uniti

PECHINO, 12 MAR – La Cina “prenderà tutte le misure necessarie a tutela dei suoi interessi e diritti legttimi” in risposta all’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio al 25% voluti da Donald Trump. “Se gli Usa insistono nel voler sopprimere la Cina, allora dovremo rispondere in modo risoluto”, ha ammonito la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano.

