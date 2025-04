Cina, ‘uso della forza non farà di nuovo grande l’America’

agenzia

Pechino contro il piano Usa di budget difesa da 1.000 miliardi

PECHINO, 16 APR – La Cina auspica che “gli Usa si liberino quanto prima dall’ossessione per l’egemonia e riconoscano che l’uso indiscriminato della forza non renderà di nuovo grande l’America, ma infliggerà solo dolorosi disastri al popolo Usa e al resto del mondo”. Il portavoce del ministero della Difesa Zhang Xiaogang, sulle ipotesi di spese per la difesa dell’anno fiscale 2026 in crescita per la prima volta a 1.000 miliardi di dollari, ha detto che “l’elevatissimo budget ha messo ancora una volta in luce la natura bellicosa degli Stati Uniti e la loro convinzione che valga la legge del più forte”, malgrado gli Usa siano “fortemente indebitati”.

