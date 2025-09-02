Cinque barche Flotilla per Gaza rientrate a Barcellona

agenzia

Costrette dalle avverse condizioni del mare a tornare in porto

MADRID, 02 SET – Le condizioni avverse del mare hanno di nuovo ostacolato la Global Sumud Flotilla, che punta a rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza. Cinque della circa trenta imbarcazioni, salpate domenica dal porto di Barcellona, sono state forzate a rientrare oggi nel porto catalano per la seconda volta in due giorni. Lo riferiscono fonti dell’organizzazione riportate dai media iberici, fra i quali El Pais. Il vento sul nordest iberico era calato rispetto a domenica, quando la Flotilla era tornata in porto, ma il mare grosso, ha danneggiato le imbarcazioni più piccole, soprattutto a vela, costringendole al rientro.

