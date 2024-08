Cinque migranti della Guinea salvati a Rio de Janeiro

agenzia

In precarie condizioni erano nascosti tra container di una nave

RIO DE JANEIRO, 19 AGO – Cinque migranti della repubblica africana della Guinea sono stati salvati a Rio de Janeiro, in Brasile, dalla polizia federale. Due di loro sono minorenni. Il gruppo si era imbarcato di nascosto su una nave mercantile battente bandiera maltese partita da Dakar, la capitale del Senegal, trovando riparo tra i container dell’imbarcazione. Appena sbarcata la nave, l’equipaggio scaricando i container si è accorto della presenza dei migranti. Immediata l’ispezione dell’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile, la Anvisa, per una sospetta infezione da malaria di uno dei giovani salvati e di un membro dell’equipaggio. Secondo le autorità brasiliane, i migranti appena arrivati versavano in condizioni di salute molto precarie. Per questo la polizia ha autorizzato subito il loro sbarco per motivi umanitari e i cinque sono stati soccorsi. Uno di loro ha detto di volere richiedere rifugio al Brasile. In attesa dello svolgimento delle procedure legali, tutto il gruppo rimarrà nel Paese sudamericano a spese della compagnia assicurativa della nave maltese.

