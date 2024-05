Cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin

agenzia

Idf: operazione contro cellule armate Hamas e Jihad islamica

RAMALLAH, 22 MAG – E’ salito a otto morti e diversi feriti il bilancio del raid militare israeliano di ieri a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l’Autorità nazionale palestinese (Anp). “C’è un ottavo martire nell’operazione in corso delle forze di occupazione”, ha detto il Ministero della Sanità del governo dell’Anp. La Mezzaluna rossa palestinese citata dall’agenzia di stampa Wafa ha detto che il bilancio dei feriti è di almeno 21 persone, tra cui due in gravi condizioni. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver condotto a Jenin un’operazione contro cellule armate di Hamas e della Jihad islamica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA