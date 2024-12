Cnn, ‘Bill Clinton è stato dimesso dall’ospedale’

agenzia

Era stato ricoverato per un'influenza

NEW YORK, 24 DIC – L’ex presidente Bill Clinton è stato dimesso dall’ospedale. Lo riporta la Cnn. “È stato dimesso oggi dopo essere stato curato per un’influenza. Lui e la sua famiglia sono profondamente grati per le cure eccezionali fornite dal team del MedStar Georgetown University Hospital e sono commossi dai messaggi gentili e dagli auguri ricevuti”, ha fatto sapere il suo ufficio.

