Cnn, incontro Trump-Putin in base militare Anchorage

agenzia

a Elmendorf-Richardson, a 10 chilometri dalla città

NEW YORK, 12 AGO – L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di dieci chilometri da Anchorage, riporta la Cnn. Secondo l’emittente Usa, la base è l’unica in Alaska ad avere i requisiti di sicurezza, anche se la Casa Bianca sperava di evitare di dare l’immagine di ospitare il presidente russo in una base militare americana. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, si era limitata ieri ad affermare che l’incontro si terrà ad Anchorage, senza precisare il luogo.

