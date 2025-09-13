Cnn, killer di Kirk era immerso nel mondo online

agenzia

'Su munizioni anche meme e allusioni a videogiochi'

ROMA, 13 SET – Tyler Robinson, presunto omicida dell’ attivista conservatore Charlie Kirk, è un ragazzo introverso, profondamente immerso nel mondo online, un mix di politica, videogiochi e meme in cui cercava rifugio. Lo scrive la Cnn, ricostruendo con nuovi dettagli il profilo del 22enne arrestato. Nato e cresciuto in un sobborgo dello Utah, Tyler Robinson andava bene a scuola, tanto da ottenere una borsa di studio al merito di 4 anni dalla Utah State University. Università che ha lasciato dopo solo un semestre, prendendosi un periodo di aspettativa e non tornandovi mai più. Ora, le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo negli anni successivi, al punto di portarlo a compiere l’attentato, l’ultimo di una serie contro leader politici americani. Sui bossoli dell’arma usata da Robinson oltre a ‘Bella Ciao’ e ‘prendi, fascista’, erano incise frasi prese da meme e allusioni ai videogiochi, suggerendo un movente meno politico di quanto apparso in un primo momento. Tra questi messaggi c’erano allusioni al videogioco Helldivers 2, e il testo di Bella ciao compare in un altro gioco, Far Cry 2, e in una serie Netflix. Le persone che conoscevano Robinson lo hanno descritto come un giovane timido e taciturno che al liceo sosteneva Donald Trump, come pure la sua famiglia. Non risulta abbia mai votato, nè che sia iscritto ad alcun partito. Le foto sui social media mostrano la famiglia in viaggio e intenta ad attività all’aperto. In alcune Tyler e i suoi fratelli hanno delle armi in pugno.

