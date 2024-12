Cnn, la Russia prepara il ritiro delle truppe dalla Siria

agenzia

Da immagini satellitari aerei pronti a caricare

ROMA, 13 DIC – La Cnn sostiene che la Russia stia facendo i preparativi per ritirare le truppe dalla Siria. Secondo le immagini satellitari raccolte da Maxar venerdì mattina, la Russia sembra stia caricando e preparando gli aerei in partenza dalle sue basi militari in Siria. Presso la base aerea russa di Khmeimim, a Latakia, sulla costa mediterranea della Siria nord-occidentale, erano presenti due aerei da trasporto militare pesante An-124, entrambi con il muso sollevato, a indicare che sono pronti a imbarcare il carico. Anche un elicottero d’attacco veniva smantellato, probabilmente a indicare che era in fase di preparazione per il trasporto. Sempre nella stessa base si vede che parti di un’unità di difesa aerea S-400, un sistema missilistico terra-aria russo, sono impacchettate per il trasporto.

