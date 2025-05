Cnn, Mosca sta preparando una nuova offensiva in Ucraina

agenzia

Fonti Usa:'Russia sta radunando forze per conquistare territori'

ROMA, 15 MAG – La Russia sta radunando le forze in prima linea per una possibile nuova offensiva volta a conquistare altro territorio ucraino: lo hanno detto alla CNN due funzionari statunitensi. I comandanti russi “aspirano a creare una grande forza”, ha affermato il primo funzionario statunitense, aggiungendo che la probabile offensiva è mirata a guadagnare più terreno nell’Ucraina orientale. “Putin cercherà di prendere tutto il territorio possibile fino alla periferia di Kiev”, ha detto il secondo funzionario statunitense. “I russi faranno tutto il possibile per ottenere quanto più territorio possibile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA