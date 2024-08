agenzia

Lo afferma un funzionario statunitense citato dall'emittente

ROMA, 25 AGO – I colloqui al Cairo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza stanno continuando come previsto oggi: lo ha affermato un funzionario statunitense citato dalla Cnn sottolineando che “il processo è in corso e i colloqui sono stati costruttivi”.

