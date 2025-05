Cnn, Trump adirato con staff per non averlo informato su ‘Taco’

agenzia

Coniato per lui da un opinionista del Financial Times

WASHINGTON, 30 MAG – Donald Trump si è adirato per non solo per il nuovo termine Taco (‘Trump always chickens out’, Trump fa sempre marcia indietro) coniato per lui da un opinionista del Financial Times, ma anche per il fatto che il suo staff non lo aveva informato che il nomignolo stava guadagnando terreno. Lo scrive la Cnn.

