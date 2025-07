Cnn, Usa hanno usato 1/4 dei missili intercettori in guerra Iran

agenzia

'In 12 giorni lanciati più di 100 Thaad'

ROMA, 28 LUG – Gli Stati Uniti hanno esaurito circa un quarto della loro fornitura di intercettori missilistici Thaad durante la guerra di 12 giorni tra Israele e l’Iran a giugno, sventando attacchi a un ritmo di gran lunga superiore alla produzione. Lo scrive Cnn citando due fonti a conoscenza dell’operazione. Le forze Usa hanno contrastato il bombardamento di missili balistici di Teheran lanciando più di 100 Thaad – forse fino a 150 -, una parte significativa delle scorte americane di questo avanzato sistema di difesa aerea, secondo le fonti. Gli Stati Uniti possiedono sette sistemi Thaad e ne hanno utilizzati due in Israele durante il conflitto, scrive Cnn. L’utilizzo di così tanti intercettori in un periodo così breve ha evidenziato una lacuna nella rete di difesa missilistica statunitense e ha esaurito una risorsa preziosa in un momento in cui il sostegno dell’opinione pubblica americana alla difesa di Israele ha raggiunto minimi storici, spiega ancora l’emittente Usa. Ex funzionari della difesa ed esperti missilistici statunitensi hanno dichiarato alla Cnn che ciò solleva anche preoccupazioni circa la posizione di sicurezza globale degli Stati Uniti e la loro capacità di rigenerare rapidamente le scorte: l’anno scorso, gli Stati Uniti hanno prodotto solo 11 nuovi intercettori Thaad e si prevede che ne riceveranno solo altri 12 quest’anno fiscale, secondo le stime di bilancio del Dipartimento della Difesa per il 2026. In risposta alle domande relative alle scorte di Thaad degli Stati Uniti e all’uso degli intercettori durante il conflitto durato 12 giorni, il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha affermato che le forze armate statunitensi “sono le più forti che siano mai state e hanno tutto il necessario per condurre qualsiasi missione ovunque, in qualsiasi momento, in tutto il mondo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA