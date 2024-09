Cnn, ‘violente proteste in Pakistan dopo la morte di Nasrallah’

agenzia

La polizia usa i lacrimogeni per disperdere i manifestanti

ROMA, 29 SET – Violenti scontri si sono verificati in serata a Karachi, la città più grande del Pakistan alla manifestazione indetta in ricordo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso in un raid di Israele a Beirut. La polizia ha disperso i manifestanti che marciavano verso il consolato americano della città. Lo riporta a Cnn, precisando che in un video sui social media si vedono le forze dell’ordine che lanciano gas lacrimogeni e sparano alcuni colpi di avvertimento, mentre i dimostranti lanciano pietre e cercano di oltrepassare le barriere che bloccano l’accesso al consolato degli Stati Uniti. Le proteste sono state organizzate dal Majlis Wahdat-e-Muslimeen, un’organizzazione politica islamica sciita pachistana, secondo la quale le proteste a livello nazionale sono state “pacifiche”. La polizia di Karachi, da parte sua, ha affermato che i dimostranti avevano tentato di oltrepassare il luogo di protesta che era stato loro assegnato e avevano fatto ricorso al “lancio di pietre”. Un’altra manifestazione ha avuto luogo anche nella capitale Islamabad, dove circa 4.000 persone si sono radunate per protestare contro l’assassinio di Nasrallah. Il ministero degli Esteri del Pakistan ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna l’omicidio di Nasrallah definendolo un “atto sconsiderato” e una “grave escalation in una regione già instabile”.

