Code ai seggi in Turchia per le primarie di Imamoglu

agenzia

Il sindaco è il candidato unico del partito di opposizione Chp

ISTANBUL, 23 MAR – Si registra una grande partecipazione alle primarie per le prossime elezioni presidenziali del maggior partito di opposizione in Turchia, il Chp, dove l’unico candidato è Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul arrestato per corruzione. Poco prima che Imamoglu venisse fermato, gli altri possibili candidati per le primarie avevano deciso di non presentarsi, lasciando spazio al sindaco, che anche prima dell’arresto era stato messo sotto inchiesta per varie accuse, ed è ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan. I media turchi hanno mostrato immagini di grandi folle presso i seggi allestiti nelle sedi del partito in tutte le 81 province della Turchia. Come ha potuto constatare l’ANSA, anche in molti quartieri di Istanbul, tra cui il centrale Beyoglu e Kadikoy sulla sponda asiatica, c’è una grande partecipazione alle primarie, ritenute comunque “simboliche” anche da parte degli elettori, dal momento che l’unico candidato è Imamoglu. I seggi sono aperti da questa mattina e chiuderanno alle 17 ora locale, le 15 in Italia. Possono votare non solo gli iscritti al partito ma anche tutti i cittadini turchi che desiderano farlo. Le prossime elezioni presidenziali in Turchia sono in programma nel 2028.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA