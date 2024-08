Colloqui Usa-Brasile sul caso Venezuela, Blinken sente Vieira

agenzia

'Scambio di opinioni sul dossier' dopo la frenata del Messico

BRASILIA, 14 AGO – Il Brasile mantiene un ruolo da protagonista nella mediazione per la crisi in Venezuela. Il ministro degli Esteri, Mauro Vieira ha parlato col segretario di Stato americano Antony Blinken, ed oggi volerà a Bogotà, per un incontro col suo omologo colombiano, Luis Gilberto Murillo. Fonti del ministero degli Esteri brasiliano minimizzano intanto la decisione del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador di sospendere i colloqui con Brasile e Colombia sulla mediazione, in attesa del risultato dell’esame della Corte suprema di Caracas sulle elezioni del 28 luglio. In una telefonata, spiegano da palazzo Itamaraty, Vieira e Blinken “hanno avuto uno scambio di opinioni sul dossier Venezuela e sulla discussione nei forum regionali”. Tra gli altri elementi, hanno parlato anche della sicurezza dei sei alleati della leader dell’opposizione Maria Corina Machado, rifugiati da settimane nell’ambasciata argentina a Caracas, ora sotto la tutela del Brasile.

