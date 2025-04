Colloqui Usa-Iran, per Teheran serve ‘intesa logica e razionale’

agenzia

'Israele unico ostacolo a un Medio Oriente senza armi nucleari'

TEHERAN, 19 APR – E’ necessario che tutte le parti coinvolte colgano l’opportunità di raggiungere un’intesa “logica e razionale” sul nucleare di Teheran che implichi la rimozione delle sanzioni: lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante il suo incontro con il ministro Tajani, riporta l’agenzia di stampa Mehr. Israele, ha aggiunto Araghchi, è l’unico ostacolo al raggiungimento di un Medio Oriente libero da armi nucleari, sottolineando che il Paese cerca di alimentare l’iranofobia e di esacerbare l’insicurezza in Medio Oriente. “I Paesi europei e la comunità internazionale devono adottare una posizione responsabile, lontana dagli stereotipi imposti”, ha osservato. Da parte sua, sempre secondo Mehr, il ministro Tajani ha sottolineato la determinazione del governo a fornire tutta l’assistenza necessaria per il successo dei colloqui in corso a Roma.

